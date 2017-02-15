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一銀盜領案3東歐車手判太輕 北檢提上訴

喧騰一時的第一銀行ATM盜領案，台北地檢署當初起訴3人12次犯行，各求刑12年，法院卻僅論以1罪，北檢收到判決後已提起上訴。圖為一銀盜領案嫌犯到內湖模擬取錢。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-15  11:13

〔記者錢利忠／台北報導〕第一銀行ATM遭跨國駭客集團盜領案，台北地院上月以妨礙電腦使用、贓物等罪，判拉脫維亞籍車手安卓斯、摩爾多瓦籍潘可夫、羅馬尼亞籍米海爾等3人各5年徒刑，併科罰金60萬元；台北地檢署當初起訴3人12次犯行，各求刑12年，法院卻僅論以1罪，北檢收到判決後已提起上訴。

去年7月，一銀多台ATM遭跨國盜領集團大規模盜領，領走8327萬餘元，3名東歐車手落網後，僅查獲贓款7754萬5100元，剩餘573萬2500元下落不明，檢方認為3人各盜領12次，依1罪1罰各求刑12年。

北院則認為，3人所涉犯12次犯行，因犯罪時間密集，應屬於接續犯，只成立1罪，處以妨害電腦使用罪的最高刑度5年，併科罰金60萬元，犯罪所得沒收，待服刑期滿將驅逐出境。

北檢審視北院判決後認為，3嫌雖已被宣判沒收不法所得7748萬餘元，另併罰60萬元，但3嫌在我國並無資產，恐一毛錢也追不回來，認為北院判決太輕而提起上訴。

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