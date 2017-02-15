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國道火燒車！駕駛急停路肩險遭火噬

2017-02-15  11:07

〔記者湯世名／彰化報導〕國道火燒車！1名39歲張姓男子今天上午駕駛廂型車行經國道3號北上185公里彰化路段時，廂型車車頭突然竄出濃煙並起火燃燒，張男為避免造成後方車輛危險，趕緊將車輛駛向路肩，不料火勢愈來愈大，張男仍將車輛停妥後跳車逃生，消防單位據報派員趕抵現場灌救，張男驚魂未定說「還好逃得快，差一點就被火吞噬！」起火原因由國道七隊與消防單位釐清中。

這起火燒車發生在今天上午10時許，張男駕駛廂型車行經福爾摩沙高速公路彰化路段時發生火燒車，火勢迅速延燒，張男仍奮力將車輛駛往路肩，眼見火勢愈來愈大，張男將車力停妥後立即跳車逃命，整輛車旋即被大火吞噬。

包括彰化縣消防局、國道七隊等單位據報都派員趕抵現場，整輛廂型車已燒成一團火球，消防人員立即噴水灌救，數分鐘內即將火勢撲滅，惟整輛車已燒成一堆廢鐵，所幸這起火燒車未釀成人員傷亡。

國道警方指出，車輛火燒車不外乎與水箱破、水管破、風扇不轉等原因有關，導致引擎過熱或漏油，一旦遇上高溫就容易起火，再遇上強烈撞擊，起火的危險性更高，因此每次開車上路前，應做好保養工作，以免發生車輛故障或自燃等危險事件。

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  • 1輛廂型車今天在國道3號彰化路段突然火燒車，駕駛跳車逃命，整輛車燒成廢鐵。（記者湯世名翻攝）

    1輛廂型車今天在國道3號彰化路段突然火燒車，駕駛跳車逃命，整輛車燒成廢鐵。（記者湯世名翻攝）

  • 1輛廂型車今天在國道3號彰化路段突然火燒車，駕駛跳車逃命，消防人員噴水灌救。（記者湯世名翻攝）

    1輛廂型車今天在國道3號彰化路段突然火燒車，駕駛跳車逃命，消防人員噴水灌救。（記者湯世名翻攝）

  • 1輛廂型車今天在國道3號彰化路段突然火燒車，駕駛跳車逃命，消防人員噴水灌救。（記者湯世名翻攝）

    1輛廂型車今天在國道3號彰化路段突然火燒車，駕駛跳車逃命，消防人員噴水灌救。（記者湯世名翻攝）

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