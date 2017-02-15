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男子摔落溪洲大橋 意識不清送醫急救

桃園男子摔下溪洲大橋，意識不清送醫急救。（記者李容萍翻攝）

2017-02-15  11:07

〔記者李容萍／桃園報導〕今天清晨6時43分，桃園市大溪區48歲饒姓男子疑似在溪洲大橋上摔下，警、消出動救援，消防局第四大隊大溪分隊消防人員到場後先利用長背板及繩索，於上午7時51分將饒男吊掛搬運至上路面，並送往國軍桃園總醫院急救。

饒男被拉起時意識不清，且額頭有12公分撕裂傷，警方表示，事發原因仍需調查。

桃園男子摔下溪洲大橋，意識不清送醫急救。（記者李容萍翻攝）

桃園男子摔下溪洲大橋，意識不清送醫急救。（記者李容萍翻攝）

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