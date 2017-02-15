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龜山電鍍廠偷排重金屬廢水 負責人送辦

2017-02-15  11:11

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府環保局、警察局、桃園地檢署，2月7日晚上聯合查獲龜山區某家金屬表面電鍍公司「明通企業」，該公司趁夜色昏暗，將未經處理、含重金屬的製程廢水，排入場外溝渠，嚴重污染鶯歌溪，環保局今天公布，已將公司負責人依違反水污法移送地檢署偵辦。

環保局指出，這家公司雖然領有廢水許可證，卻私下埋設暗管偷排廢水，去年曾因違反水污法遭告發，將不明管線以混凝土全部封閉，今年1月初卻重新開通原本封閉的管線，環保局稽查時發現出口處疑似有排水痕跡，便通報地檢署成立專案小組，並會同保七總隊24小時埋伏，於2月7日查獲偷排。

環保局說，經過多日守候，2月7日晚上發現場外不明PVC管有大量廢水流出，採樣後發現含重金屬「鎳」，對人體有害，進場稽查後發現廠房頂樓違法設置3座廢水貯槽，蓄意任其滿溢流入場外雨水溝，進一步追查得知，公司的詹姓負責人為了節省廢水處理費，指示員工違法偷排，當場帶回偵訊，並限期拆除貯槽、封閉管線。

桃園市政府環保局長沈志修強調，依新修訂的水污法規定，如偷排含有害健康物質廢水，最高得處1500萬元罰金，還需面臨5年以下有期徒刑，呼籲業者須依法取得排放許可證或簡易排放許可文件，並確實依據許可內容處理。若民眾發現環境污染行為，可利用公害陳情專線：0800-066666，通報環保局第一時間處理。

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  • 明通企業不明PVC管有大量廢水流出，桃園市政府環保局採樣檢測，發現內含有害健康的重金屬鎳。（記者陳昀翻攝）

    明通企業不明PVC管有大量廢水流出，桃園市政府環保局採樣檢測，發現內含有害健康的重金屬鎳。（記者陳昀翻攝）

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