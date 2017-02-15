驚悚！採椰工疑心臟病發 半吊10米樹亡

2017-02-15 11:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今天上午6點40分，民眾報案指稱美濃區自強街二段有民眾摘椰子受傷，消防隊趕赴現場時，發現劉姓男子高掛在離地約10公尺高的椰子樹上，已無生命跡象，消防隊員動用雲梯車和民間高空吊車將劉男救下，初步研判應是心臟病發造成猝死，相關死因仍待相驗後釐清。

美濃消防分隊指出，劉男（60歲）爬上椰子樹後，用鐵鍊固定住上半身，可能因突發的心臟病，造成他猝死樹上，上身倒掛在樹上；消防隊員到達現場時，曾試圖架梯救援，但因梯子長度不足，只好再請雲梯車支援，受限當地道路狹窄及電線垂掛等問題，雲梯車無法順利作業，最後只好拜托民間高空作業車支援，才順利將劉男救下。

救難人員指出，劉男的妻子獲報趕到現場時，曾說丈夫以摘椰子為業，但沒有高血壓、心臟病等病史，今天上午5點就出門工作，沒想到竟猝死椰子樹上，讓家人相當意外。

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