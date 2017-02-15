桃園百年古厝雙屍命案 主嫌道歉賠償更審輕判25年

2017-02-15 11:08

〔記者楊國文／台北報導〕桃園知名百年古厝王家「植槐堂」，前年5月發生雙屍屠殺命案，男子曾義城欠看顧祖厝的王姓男子近200萬元賭債，但懷疑王男詐賭，持番刀前往祖厝談判，爭執時竟將王男刺死，與王同住的郭姓男子也遭殺害砍殺身亡，曾男犯後主動自首投案，並數度向屬鞠躬道歉，高院審理時，又賠償兩名死者共825萬元，一、二審都依殺人罪判無期徒刑免死，高院更一審今再改判他25年徒刑。可上訴。

判決指出，現年52歲的曾義城（在押）積欠王男賭債192 萬元，因懷疑他詐賭，心有不甘，前年5月23日晚間9 時許，將番刀放在手提袋內，前往王家古厝尋仇，雙方見面，發生激烈爭吵，王男拒絕退還賭金，曾男憤而持刀猛刺王男胸部，刀刀命中要害，刺穿王男心臟及兩肺，55歲的王男當場倒地。

當時與王同住的52歲郭姓男子聽到爭吵聲開門察看，撞見行凶過程，曾男見行跡敗露，又持刀砍殺郭男11刀致死逃逸，曾男犯後在母親勸說下向警方自首。

曾男供稱，賭輸欠下鉅額債務，當時女兒上學需要學費，心情不佳，找王理論，沒想到鑄下大錯。