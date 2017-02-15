| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
無視葉奶奶開金口 新台幣早盤續飆逾1角 農會選舉傳賄選疑案 村長送禮盒10萬交保 名嘴汪笨湖驚傳拔管辭世 享年63歲 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

又見詐騙老梗 警即時阻詐攔截150萬元

2017-02-15  10:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名60歲黃姓男子，接獲詐騙電話，指其兒子被綁架，已被打到頭破血流，恐嚇黃男付贖金150萬元才放人，因兒子關機，黃父急得像熱鍋上的螞蟻；警方獲報，協助調閱手機即時定位，並通知北市警協尋，終在晚間找到兒子，順利保住黃男的存款。

縣警局竹北分局表示，黃姓男子13日在新豐鄉後湖村河堤產道工作時，接獲未顯示來電號碼電話，指稱他的兒子被他們綁走了，並毆打到頭破血流，恐嚇黃男付贖金150萬元；黃父打電話給兒子，但兒子都關機，急得到桃園市觀音工業區找兒子，但都沒找到，趕緊向後湖派出所報案求助。

警方說，後湖所副所長江文德、警員曾振嘉獲報，在分局偵查隊長謝奇光的指揮下，立刻調閱行動電話即時定位、ETC及車辨監視器，依該手機最後發話的時間、地點，為上午8點多在台北市大同區歸遠街，黃父請家人到北市尋人，警方也通報北市警局協助尋人。

各方人馬協尋了一整個下午，最後在晚上6點許，在北市找到黃男兒子，黃父終於放下心中大石，並保住150萬元，感謝警方發揮效率尋人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

廣告
  • 警方呼籲，接獲可疑詐騙電話，請先確認掛斷電話，再撥打165反詐騙專線查證。（記者廖雪茹攝）

    警方呼籲，接獲可疑詐騙電話，請先確認掛斷電話，再撥打165反詐騙專線查證。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詐騙 詐騙老梗
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：又見詐騙老梗 警即時阻詐攔截150萬元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.