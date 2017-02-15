又見詐騙老梗 警即時阻詐攔截150萬元
2017-02-15 10:58
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名60歲黃姓男子，接獲詐騙電話，指其兒子被綁架，已被打到頭破血流，恐嚇黃男付贖金150萬元才放人，因兒子關機，黃父急得像熱鍋上的螞蟻；警方獲報，協助調閱手機即時定位，並通知北市警協尋，終在晚間找到兒子，順利保住黃男的存款。
縣警局竹北分局表示，黃姓男子13日在新豐鄉後湖村河堤產道工作時，接獲未顯示來電號碼電話，指稱他的兒子被他們綁走了，並毆打到頭破血流，恐嚇黃男付贖金150萬元；黃父打電話給兒子，但兒子都關機，急得到桃園市觀音工業區找兒子，但都沒找到，趕緊向後湖派出所報案求助。
警方說，後湖所副所長江文德、警員曾振嘉獲報，在分局偵查隊長謝奇光的指揮下，立刻調閱行動電話即時定位、ETC及車辨監視器，依該手機最後發話的時間、地點，為上午8點多在台北市大同區歸遠街，黃父請家人到北市尋人，警方也通報北市警局協助尋人。
各方人馬協尋了一整個下午，最後在晚上6點許，在北市找到黃男兒子，黃父終於放下心中大石，並保住150萬元，感謝警方發揮效率尋人。
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