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國中畢業女冒稱中醫師 騙誘病患買劣質藥酒

2017-02-15  11:02

［記者楊政郡／台中報導］43歲潘姓女子學得一些醫師術語，就敢當起冒牌醫師來！勾結同夥劉志明等多人，在各大醫院門口誘騙老人病患，為他們把脈後即口若懸河，說服他們高價購入一瓶10萬以上，其實是便宜中藥材及便宜鹿茸泡製的藥酒，潘女在南部地區已被判1年2月（服刑中），又被查出100年間在中市梧棲及台南同樣有違反醫師法詐財行為，台中地院再判處1年2月徒刑。

判決書指出，潘女於100至101年間在高雄、台南地區有違反醫師法行為，獲判1年2月徒刑，因亟需現金與被害人和解，竟又在台中及台南兩地，勾結劉志明等人（6名同夥已被判刑確定），兩人一組埋伏在各大醫院外，誘騙一些有老人病的病患，100年11月間在沙鹿光田醫院外，向蔡姓男子搭訕，佯稱梧棲地區有老中醫可以免費索取中藥材，他們夫妻兩人（扮演夫妻）兩年前就預約了，邀蔡老先生一起前往。

待把蔡某帶到梧棲區潘女的租屋處，潘女以「黃太太」（假冒老中醫的女兒）的身分出來為蔡把脈，說他的腎功能不佳，如不及時醫治，恐怕難逃將來洗腎命運，向蔡推銷中藥材及鹿茸泡製的藥酒，一瓶10萬零200元，其實全部成本約2000元左右。

101年2月潘女與劉志明等人又轉往台南地區，以同樣手法行騙江湖，在台南市立醫院附近，誘騙病患，有3病患分別被騙12萬、13萬、14萬5千元，另有名林姓男因價格太高，無力負擔而未遂。

法官認為被告貪圖利益，組成詐騙集團，利用被害人亟欲治癒病痛之迫切心理，吹噓醫術、吹噓療效，潘女自稱僅國中畢業程度，案發後已退款給3被害人，但法官仍依違反醫師法判處1年2月徒刑。

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  • 一名潘姓女子假冒中醫師，在台中、台南、高雄等地醫院門口，誘騙病患購買藥酒獲取暴利。（圖為示意圖，與內文無關。）

    一名潘姓女子假冒中醫師，在台中、台南、高雄等地醫院門口，誘騙病患購買藥酒獲取暴利。（圖為示意圖，與內文無關。）

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