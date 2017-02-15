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給弟開20年爛車！ 司機姊怒批蝶戀花「草菅人命」

2017-02-15  10:46

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號13日晚間發生重大死亡車禍，造成33人死亡，出事遊覽車司機的姊姊康麗玲上午在殯儀館痛批蝶戀花旅行社，草菅人命！

司機姊姊受訪時情緒相當激動，她痛批旅行社草菅人命，「他用20年的車給我弟弟開，還用拼裝車讓信任他們的乘客乘坐，這什麼意思？」

「蝶戀花公司你給我出來！出來面對！」司機姊姊批評，「台灣百姓不是人嗎？」

國道五號日前晚間發生重大死亡車禍，由蝶戀花旅行社負責的武陵一日賞櫻團，行經國道五號進入國道三號時，直接衝出柵欄，造成33人死亡、11人輕重傷；事故發生後，北市民政局協助家屬規劃公祭事宜，目前治喪流程已出爐，預計19日，進行火化。

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  • 遊覽車翻覆，康姓司機姐姐康麗玲到在第二殯儀館。（資料照，記者王藝菘攝）

    遊覽車翻覆，康姓司機姐姐康麗玲到在第二殯儀館。（資料照，記者王藝菘攝）

  • 司機姐姐痛批旅行社草菅人命。（圖擷取自東森新聞台）

    司機姐姐痛批旅行社草菅人命。（圖擷取自東森新聞台）

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相關關鍵字： 國道5號 蝶戀花 賞櫻團 車禍 遊覽車 遊覽車翻覆
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