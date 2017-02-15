毒販親兄弟明算帳 母痛斥「沒救了」

黃嫌把自己塞入狹小地洞內，再用花盆掩護。（記者張瑞楨翻攝）

2017-02-15 10:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕親兄弟明算帳？台中市警局刑警大隊偵一隊緝捕涉嫌販毒的黃姓藥頭，他卻躲在民宅的水塔地洞內，且自認天衣無縫，隨身的毒品都捨不得丟，警方搜索2小時才找到他，他賣毒品給雙胞胎弟弟，親兄弟明算帳，其弟也忍不住抱怨「賣給我，沒有比較便宜」，他被逮捕後，母親痛斥「沒救了，抓去關一關，看看會不會變好」。

刑大偵一隊是在前天與昨天（13、14日）連續兩天緝捕販毒主嫌黃男（39歲），以及毒品藥腳5人，其中1名藥腳是黃嫌的孿生弟弟，警方前天晚間到黃嫌位於清水區的住處搜索時，黃嫌將門反鎖，警方破門聲音驚動黃嫌的母親，黃母主動下樓開門，讓警方進入。

不料，警方發現，黃嫌住處是一排連棟的3樓透天厝，他從頂樓跑到附近民宅躲藏，員警趕緊逐戶敲門，請屋主同意搜索，屋主也擔心黃嫌躲在自家樓頂或侵入屋內，會有安全的疑慮，還有屋主擔憂說「沒捉到的話，我們不敢睡覺」。

警方持手電筒耗費2小時，才在黃嫌住處旁第五棟民宅的頂樓水塔下方地洞找到他，他鑽入狹小地洞內，再用花盆掩蔽自己，一般毒販被緝捕時，會趕緊丟掉毒品，他卻自認天衣無縫，連毒品都捨不得丟，警方在他身上查獲第一級毒品海洛因5.41公克、第二級毒品安非他命7.68公克，他被捕之後，附近居民也鬆一口氣，還向警方道謝說，他們可以安心睡覺了。

黃嫌否認販毒，他宣稱毒品是自己吸食，不過，藥腳已指證他販毒，甚至連他的孿生弟弟都抱怨說，哥哥賣給他的毒品，沒有比外面便宜，還要用現金，也沒有折扣，黃母雖痛斥說，這個兒子已經沒有救了，卻也期待兒子入獄後能有好的轉變，台中地院依毒品危害防制條例聲請羈押獲准。