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逼人吃狗屎、腳趾夾燃菸 8惡煞惡行曝光

2017-02-15  09:57

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子柳宇傑為了追討債務，夥同康皓鈞等7名男子，逼迫吳姓等4名男子，分別以吃狗屎、電擊棒電擊及「腳趾夾點燃香菸」等凌虐手段，逼被害人簽下3萬元本票。基隆地檢署今天依傷害、妨害自由等罪嫌起訴柳等8人。

起訴書指出，21歲男子柳宇傑，為了追討債務，前年7月起率24歲康皓鈞等人，陸續強押林姓、吳姓、江姓及楊姓等男子至山區、停車場，分別以安全帽、大槌子、電擊棒等工具毆擊4人。其中，吳姓被害人還被逼吃路邊已經乾掉的狗屎，凌虐2小時不讓吳離去。

柳等人除逼吳吃狗屎外，還用大鐵鎚重擊江姓男子胸部、用釘書機釘江人雙手虎口與腳趾夾點燃香菸等方式凌虐江，逼迫江簽立3 萬元本票還債，並以「不還錢就要叫別人來收，基隆那麼小，很好找到」，恐嚇江。

檢察官調查時，柳等8人坦承犯行，遂依傷害、妨害自由與恐嚇等罪嫌起訴柳等8人。

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  • 21歲柳宇傑夥同康皓鈞等8名男子以逼人吃狗屎的殘忍手段討債，基隆地檢署今天起訴柳等8人。（記者林嘉東攝）

    21歲柳宇傑夥同康皓鈞等8名男子以逼人吃狗屎的殘忍手段討債，基隆地檢署今天起訴柳等8人。（記者林嘉東攝）

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