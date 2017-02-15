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前中研院長翁啟惠涉貪遭起訴 士林地院首度開庭

2017-02-15  09:15

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠、浩鼎董座張念慈因浩鼎案，遭士林地檢署依貪污罪起訴，士林地方法院今首度開庭，針對2人是否繼續境管，或做其他強制處分審理，2人稍早陸續抵達士院，面對媒體詢問皆保持沈默，目前正準備開庭。

士林地檢署偵辦浩鼎內線交易案，查出張念慈在2011、2012年間為了取得翁啟惠在中研院的「醣分子酵素合成法」乳癌疫苗研究成果，兩度行賄翁，並認定翁透過女兒翁郁琇為人頭，受賄收下張轉讓市價9300萬元的3000張浩鼎股票，2人今年1月9日遭依貪污治罪條例的行賄、收賄罪等罪起訴；翁啟惠成為台灣史上首位遭起訴的中研院院長。

翁遭起訴當天，立刻發出聲明稿，強調取得3000張浩鼎股票是自有資金，與擔任中研院長職務無關，痛批檢察官穿鑿附會、濫行起訴感到震驚與憤怒，將在司法程序全力捍衛自己的清白。

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  • 前中研院長翁啟惠出庭。（記者劉信德攝）

    前中研院長翁啟惠出庭。（記者劉信德攝）

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