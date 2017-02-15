摩鐵毒趴6人嗨 竹市刑大臨檢破獲

2017-02-15 09:21

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市警察局刑警大隊、第三分局偵查隊今天凌晨執行新型態毒品查緝專案，在經國路一處汽車旅館內臨檢時，查獲鄭姓男子等6人正在房內舉辦毒品趴，並在現場查扣混合式毒品咖啡包56包，共計284.91公克、愷他命25包共計31.74公克，另黃姓男子經警方查證身分，發現因毒品案遭通緝中，全案在警方偵訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送新竹地檢署偵辦，並持續追查其持有毒品之來源，以達成斷根溯源目標。

市刑大大隊長林明佐指出，為掃除新興混合式毒品犯罪，高檢署日前要求全國各級治安機構落實查緝掃毒工作，防制毒品以咖啡包、食品、茶包等包裝形式流竄，避免濫用毒品情事發生。

為此市刑大與第三分局偵查隊凌晨執行新型態毒品查緝專案，在經國路一處汽車旅館臨檢時，查獲鄭姓男子等6人正在舉辦毒品轟趴，並在現場查扣混合式毒品咖啡包56包共計284.91公克、愷他命25包共計31.74公克，數量相當多。

新竹市警方為宣示與毒品宣戰決心，連日來動員所有刑警投入掃毒、緝毒行列，成果豐碩，經掃蕩酒店與KTV等，共查獲10多名男女在包廂內施用毒品、容留女子坐檯及持有管制刀械等違法事證，有效防範毒品擴散，藥頭也紛紛走避，連帶使得新竹毒品傳出斷貨。

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