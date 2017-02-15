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他假冒軍情局少將 北京政協委員也被騙200萬

2017-02-15  09:24

〔即時新聞／綜合報導〕新北市地檢署指揮憲兵隊，前天（13日）至新北永和區1棟豪宅搜索並拘提屋主盛重遠，他涉嫌假冒軍情局少將在外詐騙，預估詐騙金額達到上億元之譜，連中國北京市政協委員韓志軍也被騙走200多萬元。

據《鏡傳媒》報導，盛重遠以軍情局少將的假造身分，對上櫃公司董座、殯葬公司老闆，綜藝天王吳宗憲等名人進行詐騙。而盛重遠其實只是個上兵退伍的普通人，但他利用手上的軍方人脈，在兩岸結交不少政商高層後再展開行騙。

現在所掌握的詐騙總額達到2000萬元左右，但估計最後可能會超過1億元。韓志軍曾在去年底來台舉發盛重遠的詐騙手段，並透露他多年來介紹很多人給盛重遠，當中包括吳宗憲，因此他擔心把自己的朋友都拖下水，所以特地來台報案。

憲兵隊拘捕並偵訊盛嫌後，將他移送至新北市地檢署複訊，檢察官認為盛男長年假冒軍情局少將招搖撞騙，並有逃亡之虞，依詐欺罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准。

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  • 新北地檢署指揮憲兵隊，逮捕假冒軍情局少將在外詐騙的盛姓男子，他在中國北京市政協委員手上騙走200多萬元。（資料照，記者陳慰慈攝）

    新北地檢署指揮憲兵隊，逮捕假冒軍情局少將在外詐騙的盛姓男子，他在中國北京市政協委員手上騙走200多萬元。（資料照，記者陳慰慈攝）

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