南投民宅火警 疑似電線走火

2017-02-15 08:48

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮今凌晨2時30分許，發生1起住宅火警，竹山消防分隊接獲通報後，火速出動各式消防車輛前往搶救，並群呼義消及鹿谷､名間、南投等分隊支援搶救，火勢在3小時後獲撲滅，損失金額約30萬元，起火原因疑似電線走火，但仍有待進一步調查。

南投縣消防局指出，該住宅火警發生在半夜，一般而言，因大家都已入睡，易造成重大傷亡，還好案發當時，屋主剛好大夜班下班返家準備盥洗，趕忙將4名家人叫醒，1家5口也平安逃過一劫，可說是不幸中之大幸。

屋主說，案發前曾聽到疑似線路短路的聲響及火花，因此，消防人員初步研判，起火原因極可能與電線走火有關，但確實原因仍有待火災鑑定人員調查、釐清。