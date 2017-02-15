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台南運將下午到警局抱怨 深夜跳快速道路不治

2017-02-15  08:47

［記者王涵平／台南報導］陳姓計程車司機昨日深夜從台84線快速道路跳下，溺斃橋下魚塭，車上留有大批精神疾病用藥，且曾向警方抱怨有人要對其不利，警方懷疑運將精神狀況不佳導致憾事。

警方昨日深夜獲報有人從東西向玉井北門線快速公路麻豆段跳下，趕抵現場後發現快速道路上停有一部計程車，消防隊稍晚在橋下魚塭找到溺斃的男子。

計程車上留有大批精神疾病用藥，警方調查，老家在嘉義縣的33歲陳姓司機離婚多年，目前在高雄執業計程車司機，曾因精神疾病前往醫院就診，平日也有服藥，昨下午曾至高雄某派出所向警員抱怨有人要對其不利，當時精神狀態不佳，經警員安撫情緒才開車離去。

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  • 陳姓計程車司機昨日深夜從台84線快速道路跳下，溺斃橋下魚塭，車上留有大批精神疾病用藥，且曾向警方抱怨有人要對其不利，警方懷疑運將精神狀況不佳導致憾事。（記者王涵平攝）

    陳姓計程車司機昨日深夜從台84線快速道路跳下，溺斃橋下魚塭，車上留有大批精神疾病用藥，且曾向警方抱怨有人要對其不利，警方懷疑運將精神狀況不佳導致憾事。（記者王涵平攝）

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