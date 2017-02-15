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「人生最大的遺憾」 週刊爆：邱惠美曾為愛墮胎
2017-02-15 09:07
童仲彥（左1）和邱惠美（右1）的關係，讓外界相當好奇。（取自童仲彥臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥在記者會上對邱惠美大告白，使得外界相當好奇兩人的關係，邱的友人透露，邱惠美過去很愛前夫阿華，曾懷了阿華的孩子，但阿華當時不要小孩，所以邱做了人工流產手術，這是她人生最大的遺憾。
《鏡週刊》報導，邱惠美前夫阿華過世後，男方父母都對邱惠美不諒解，認為阿華是因為邱而死的，也懷疑邱把阿華的遺產占為己有，甚至提出告訴。邱惠美友人指出，邱惠美跟阿華離婚後，沒有拿過阿華半毛錢，更別說是過世後私藏他的遺產，阿華的前妻曾告過邱，但檢察官調查後，已做出不起訴處分還邱清白。
友人透露，邱惠美其實很愛阿華，邱惠美曾懷了阿華的骨肉，不過阿華不想要孩子，邱惠美只好做人工流產手術，這是邱惠美人生最大的遺憾。友人說，邱惠美面臨很大的壓力，上週二傍晚（7日）就開始找不到她的人，讓親友們相當擔心。
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