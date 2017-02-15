下藥性侵韓國女大生 色運將自爆起因

2017-02-15 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕色運將詹侑儒涉嫌對來台旅遊的3名韓國女大生下安眠藥，再性侵其中1女，他到警局時還向對方嗆聲「要告妳誣告」，昨被士林地檢署起訴，並具體求刑15年。

起訴書指出，詹男因病定期看診，領取安眠藥。上月12日，詹男載3韓女至九份、金瓜石，利用車上等待空檔，將安眠藥加入飲料給3女飲用。其中1女嘗一口覺得苦，吐掉未喝，另2女當場喝光，約10分鐘後陷入昏睡。抵達士林夜市時，僅嘗一口飲料的韓女叫不醒另2女，獨自逛夜市，詹男趁機載2女至偏僻處，爬進後座撫摸其中1女胸部及下體，將手伸進內褲指侵。隔天韓女到超商買同款飲料，發現沒有苦味，驚覺被下藥。

《蘋果日報》報導，據悉詹男在落網後供稱，他情緒不穩，常跟妻子吵架，上月12日當天又跟妻子發生爭執，載3名韓女時，她們在車上聊天、放音樂很吵，才把安眠藥加在韓女的飲料中，想讓她們安靜，韓女昏睡後，他看到LINE群組中有人傳A片，忍不住手淫，接著到後座偷摸其中一女下體，不過否認性侵。但檢警在被害女子下體採到詹男的DNA，戳破他謊言，昨將他起訴。