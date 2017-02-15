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目擊證人揭內幕！ 週刊爆：W命案當天險再死一女...
2017-02-15 07:44
〔即時新聞／綜合報導〕桃園永平工商董事長朱仁才兒子、被稱為「土豪哥」的朱家龍捲入W飯店郭姓小模命案，當時也曾在現場的目擊證人A女透露，有一名關鍵女子一度因為吸毒過量昏倒在地，恐怖的是該女在毒趴後彷彿人間消失，沒有人聯絡的上她。
《壹週刊》報導，A女透露，在辦趴前土豪哥曾去找她，透露自己已經離婚，心情很不好，後來有天她接到土豪哥的電話，就和朋友去W飯店找土豪哥，一進去除了土豪哥外都是不認識的人，和土豪哥打完招呼後她和朋友就走到另間臥室，在裡面待了3天。
A女說，她只有在吃飯的時候會到客廳，其他時候都在房間裡，她有次無意間看到另名小模面無表情的坐在沙發上，頭不由自主的左右搖晃，自然垂下的手也隨著頭一起擺動，讓她覺得頭皮發麻，決定要離開該地，她和友人正要離開時，這名女子突然倒地，但身旁的人若無其事繼續做自己的事。
A女當時嚇傻，連忙問旁邊的人是否要將昏倒女子送醫，但那些人說「不用」，接著又繼續做自己的事。A女透露，那名昏倒的女子應該生命無礙，只是在事件鬧大後她就像是人間蒸發，就連酒店經紀也聯絡不到，迄今沒人找得到她，也沒去偵訊。
對此北檢表示，相關人等該傳的已傳喚到案，其他則不便說明。
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