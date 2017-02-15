遊覽車司機連上16天班 女兒一句話道盡辛酸...

出事司機女兒康宜甄昨在台北第二殯儀館控訴旅行社說謊。（記者沈佩瑤攝）

2017-02-15 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社舉辦的賞櫻團遊覽車，發生33死重大事故，外界質疑司機康育薰過勞也是原因，康姓司機也在車禍中不幸死亡。司機的女兒昨出面透露，父親只有除夕前一天有休假，然後就一直上班到13日，等於連上16天班，打臉旅行公會全聯會發言人李奇嶽的說法。有媒體記者問司機女兒「覺不覺得旅行社惡劣」，她則回應「沒辦法這就是工作」，道盡許多人的辛酸。

康育薰女兒昨天出面表示，爸爸只有除夕前一天有休假，然後就一直上班到前天，等於連上16天。她也說，父親每天約早上5、6點就出門、晚上11點才回家，這樣已經5、6年，久了一定很累。

昨早旅行公會全聯會發言人李奇嶽，陪同蝶戀花負責人召開記者會時，稱司機在事發前曾連休兩天，有充分休息，但此說法被司機女兒及姊姊相繼打臉；康姓司機同事也提供「血汗班表」，從2月1日到9日，康姓司機每天都被安排出車，連2月10日休息日，也要協助維護車輛。昨晚李奇嶽也改口，並對司機家屬與大眾致歉。

《蘋果日報》記者昨天訪問司機大女兒「有沒有覺得旅行社非常惡劣？」她則回應「我那時覺得沒辦法，這就是工作阿！」司機小女兒受訪也說，爸爸這段期間只有休小年夜，過年時間大部分都在開車。