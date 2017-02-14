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高雄枯水期火災多得嚇人 二月增加三成！

2017-02-14  23:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕南部正值枯水期天乾未雨，大小火警頻傳，高市消防局今日統計，赫然發現今年迄今雜草火災，竟高達316件，佔46%將近一半，單二月份只過一半，火災也多達208件，消防局決定祭出鐵腕，針對民眾貿然燒雜草，將會同環保局及消防局開單重罰。

消防局今晚發佈驚人數據，顯示高市火災發生件數攀升，今年1月共發生468件火警，單2月份至情人節，就已受理208件，火災件數比去年同期增加近三成，受理案件中以雜草火警316件最多，住宅火災152件，佔了22.48%，原因多為煮食不慎、電氣走火，汽機車火警6.1%、工廠及倉庫火災3.9%。

此外，值得注意的是，民眾誤（謊）報火警的比率，就超過一成，達到10.57%，顯然還有人竟愛惡作劇，消防人員已列入無良報案人。

消防局表示，冬季天乾物燥少有降雨，雜草枯黃極易燃燒燎原，橋頭區1月份有一件民眾疑似開墾、整地，點燃火把引燃草堆，未料天乾物燥加上風勢助長火勢，一發不可收拾，甚至危急鄰近之廟宇，消防局呼籲，開墾、整地必須燒草時，務必5天前以書面向消防局申請，消防局、環保局將聯合稽查、開單。

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  • 南部正值枯水期天乾未雨，大小火警頻傳，高市消防局統計，赫然發現今年迄今雜草火災，竟高達316件，二月火警增加三成。（記者黃良傑攝）

    南部正值枯水期天乾未雨，大小火警頻傳，高市消防局統計，赫然發現今年迄今雜草火災，竟高達316件，二月火警增加三成。（記者黃良傑攝）

  • 南部正值枯水期天乾未雨，大小火警頻傳，高市消防局統計，赫然發現今年迄今雜草火災，竟高達316件，二月火警增加三成。（記者黃良傑攝）

    南部正值枯水期天乾未雨，大小火警頻傳，高市消防局統計，赫然發現今年迄今雜草火災，竟高達316件，二月火警增加三成。（記者黃良傑攝）

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