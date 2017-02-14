慣竊闖空門 被屋主發現還反鎖房門逃逸

劉姓慣竊闖空門，被屋主發現還反鎖房門逃逸，仍被警方以車追人逮捕到案。（記者李容萍翻攝）

2017-02-14 23:28

〔記者李容萍／桃園報導〕家住桃園市桃園區的40歲劉姓慣竊，趁著各行業開工他也跟著開工行竊，還躲避員警追查，騎乘母親的機車大老遠跑到大溪的民宅闖空門，結果賊跡敗露，被屋主發現時還將門反鎖後逃逸，行徑大膽，大溪警方調閱監視器以車追人，今天循線將他逮捕，順利追回被害人背包及證件等證物。

劉姓慣竊染有吸毒惡習，因缺錢花用，2月6日上午10時從仁德十一街的一處民宅後方攀爬圍牆及採光罩，再由2樓後方窗戶侵入行竊，屋主聽聞聲響上樓查看，他竟將房門反鎖，竊取屋主的紫色背包後由窗戶逃逸。

劉嫌到案後，坦承偷竊得來的現金6000多元已花用殆盡，其餘證件連同背包隨手丟棄在現場附近雞舍，員警按址找到該贓物，訊後依竊盜罪嫌函送偵辦。