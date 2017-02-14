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3人超過200歲 西門町舞廳的榔頭敲出「情人節奇案」

2017-02-14  23:09

〔記者王冠仁／台北報導〕孫姓老翁（72歲）在舞廳認識舞客劉姓老婦（77歲），兩人交往，不過，孫近來懷疑劉另結新歡，在今天情人節下午帶榔頭到舞廳要找劉理論。當時劉與另名舞廳常客蔣姓老翁（85歲）在路旁等公車，孫見狀氣不過，當場拿出榔頭朝蔣、劉頭部攻擊。孫犯案後逃逸，事後被人發現他在附近巷弄以鐮刀割腕倒地，所幸送醫後脫險，警方研判他可能因畏罪才割腕自殺。

對於這起3人加起來已經超過2百歲的傷害案，警方感到不可置信，直呼這真是「情人節奇案！」

警方調查，退休多年的孫姓老翁（72歲），平時閒來無事，經常搭公車跑到台北市漢口街一家舞廳跳舞消磨時間；他2年多前在舞廳內認識舞客劉姓老婦（77歲），兩人相談甚歡進而交往。不過，劉告訴警方，孫經常藉故與她借錢，兩人經常為此起口角。

孫日前又與劉起口角，他懷疑劉另結新歡，在今天下午4點多氣得拿榔頭跑到舞廳要找劉理論，他在舞廳外公車站牌瞧見劉與舞廳常客蔣姓老翁（85歲）在等公車，氣得二話不說，揮起榔頭朝兩人頭部攻擊。劉、蔣頭部流血撕裂傷，所幸送醫救治後無大礙。

孫犯案後，見兩人頭部流血倒地，嚇得丟下榔頭逃跑；約1個小時後，孫被民眾發現，倒臥在距離舞廳1百公尺外的巷弄內，以鐮刀割腕自殺倒地。孫被緊急送醫，雖然目前沒有生命危險，但尚未恢復意識。

警方說，由於蔣堅持對孫提告，警方將待孫恢復意識後，將他依傷害罪嫌送辦。

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  • 警方查扣孫犯案用的榔頭。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣孫犯案用的榔頭。（記者王冠仁翻攝）

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