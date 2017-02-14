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國道33死遊覽車禍 2倖存者逃死劫的原因是...
2017-02-14 22:56
13日晚間國道五號接國道三號匝道發生遊覽車翻車事故，消防人員現場搶救。（記者姚岳宏攝）
〔記者姚岳宏／台北報導〕國道33死遊覽車禍，警消救援過程中，有2名倖存者因被其他罹難者壓在最下面，車禍當時，免遭直接撞擊，因此得以保全性命。
台北市消防局信義分隊小隊長葉勝財前晚支援車禍現場，當時除了拋在車外及留在車廂左側的傷者仍有意識，已由救護車載走急救外，車上其他人幾乎全集中堆疊在車廂右側，與車架、座椅相互交纏擠壓，搶救極為困難，但他仍發揮自己搜救隊種子教官的經驗，指揮大家利用破壞器材爬進車內搶救。
正救援時，有隻手突然從人堆裡伸出來，葉小隊長發現立刻大叫「這邊有人」，但車體嚴重變形，又怕傷到生還者，他只得輕手輕腳將壓在生還者身上，早已失去氣息的數名罹難者及殘破座椅慢慢抬起，順利將生還的中年男子救出送醫。
隔沒多久，他又發現有名女性的手在動，趕緊呼救大家救人，後也順利救出，葉小隊長事後研判，車禍當時遊覽車跌落山溝，許多人均遭撞擊擠壓，2名生還者因被其他人包在裡面，免遭直接撞擊，才得以保全性命。
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