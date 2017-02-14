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「告白警察」2連發 25歲中壢帥警沒空過情人節

2017-02-14  22:18

〔記者李容萍／桃園報導〕到底為什麼可以這麼帥？臉書粉絲頁「告白警察」昨天下午連續出現2則告白文，對象都是25歲的桃園市中壢警分局仁愛派出所副所長胡凱瑋，面對匿名粉絲留言希望和他共度今天的浪漫西洋情人節，昨天甫從分局交通組調任新職的他，今天都忙於工作，並說告白文可能是朋友惡作劇投稿，自己笑一笑就好，不會太認真看待。

匿名粉絲在告白文提到「這是有天不小心嚕IG嚕到的警官，不知道他有沒有女朋友？、「他真的好可愛、好帥，好希望有機會可以認識他」、「感覺警大生都好多才多藝，現在的警察顏值都那麼高嗎？」還說「如果沒有女朋友，情人節當天我們一起出去玩好嗎？」

看完告白文，有網友留言「好帥喔，可以排隊嘛」、「想一起唱歌」、「中壢人給推」、「萌萌的，這個可以」、「好直接喲！本尊快答應粉絲吧！」，不過也有人質疑「真的不是自己發文嗎？」

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  • 胡凱瑋。（取自胡凱瑋臉書）

    胡凱瑋。（取自胡凱瑋臉書）

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