國5遊覽車翻覆 媒觀籲媒體嚴守自律 勿造成大眾恐慌

2017-02-14 22:00

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對0213國五遊覽車意外，台灣媒體觀察教育基金會、公民參與媒體改造聯盟聯合發出聲明表示，在事故發生第一時間即聯絡擁有自律機制的相關媒體啟動自律機制，並對各家媒體的報導方式與內容進行以下的呼籲，包括勿過度使用悲傷者痛苦、哀嚎的圖片影像，以及媒體應在封鎖警戒線外採訪、報導，避免妨害救難和救援工作之進行，媒體主管也應關注第一線採訪工作同仁，保障其勞動權益與心裡必要協助。

媒觀、媒改團體在聲明中指出，在電視媒體部分，發現大部分媒體恪守自律準則，然而卻有少部分媒體引用受難者家屬悲慟畫面，甚至前往事故現場企圖模擬與敘述事故過程，此舉不但無助整體事件發展，反而在真相未白之前誤導大眾視聽。

而針對網路媒體部分，媒觀、媒改團體發現，部分網路新聞媒體在引用事故畫面時，竟貿然加上配樂，此舉不但容易造成大眾恐慌，更對受害者家屬造成二度傷害，對此，予以譴責外，更希望參考行之多年的電視自律原則作為新聞製作參考。

另外，媒觀、媒改團體也認為對網路媒體運用直播或是未經剪輯，而出現罹難者遺體的搬運或是暫置地面之畫面，呼籲各媒體運用網路直播之訊息應以新聞專業之考量為念，切勿為提升點擊率與觸擊率，而犧牲媒體守門人專業，此不但不尊重往生者，更造成受害者家屬二度傷害與妨礙現場偵查之流程。

媒觀、媒改團體也特別指出，發現不少談話性節目當中的「名嘴」已經對此事件進行敘述與揣測，此不但在撩撥大眾情緒，更消費事件相關人士，非但無助公共議題的理性討論，更可能會誤導大眾對此事件認知，對此表示譴責，同時也呼籲各談話性節目應邀請相關產學專家，進行理性分析，以增進大眾對公共議題與事件的認知。

媒觀、媒改團體聲明中，也感謝媒體同仁們在第一時間傳遞給第一手消息，但也呼籲各家媒體主管與業主，應關注第一線媒體工作者在災難傷亡現場採訪可能造成的心理創傷，不但需保障其勞動權益，更應在事前與事後提供媒體工作者心理諮商或協助。