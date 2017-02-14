愛好攝影眷侶翻車罹難 徒留美麗身影

2017-02-14 21:46

〔記者吳政峰／台北報導〕國道5號轉國道3號匝道翻車事故，造成33人不幸亡故，其中死者劉福潤與張素卿為夫妻，兩人生前熱愛攝影，帶了22萬7000元的相機上武陵農場拍照，卻在返途中遭遇死劫，家屬14日至警局領取遺物，發現相機未受損，記憶卡存滿兩老最美麗的身影，忍不住紅了眼眶。

家住桃園的劉福潤（69歲）與張素卿（65歲）都是攝影愛好者，感情融洽，13日參加蝶戀花旅行社舉辦的賞櫻一日遊，早上六點半從台北出發，扛著Nikon D800、D7100、4顆鏡頭，總價22萬7000元的攝影器材，赴武陵農場取景。

兩人拍了上百張風景、人物照，卻在回家途中蒙難，無法親自與家屬分享照片。

家屬14日傍晚至國道警察第九大隊木柵分隊領取遺物，警方拿出兩老的相機，初步檢查功能無損，發交給家屬，得知他們留下美麗的照片，如今卻只能供後人憑弔，不禁一陣唏噓。