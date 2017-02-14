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出遊遇翻車死劫 女大生家門外掛喪事通知 鄰居哀戚

2017-02-14  21:43

〔記者劉慶侯／台北報導〕就讀崇右技術學院4年級的呂怡臻，昨日在國道五號的武陵農場賞櫻團翻車事故中不幸喪生，開髮廊的家人昨日為處理她後事，也在店門口掛出「因家裡治喪，休息一個月」的告示，讓鄰居們對這位女大生的驟逝惋惜不已。

22歲呂女是應戴姓女閨密邀約出遊，豈料不幸遇上翻車死劫，戴女至今尚未脫險。

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  • 呂怡臻的家人為處理她後事，休息一個月以安撫傷痛的身心。（記者劉慶侯攝）

    呂怡臻的家人為處理她後事，休息一個月以安撫傷痛的身心。（記者劉慶侯攝）

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