| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

韓女性侵案》色運將移審否認指侵 法官裁定羈押

2017-02-14  20:23

［記者黃捷／台北報導］色運將詹侑儒涉嫌下藥迷昏3名韓國女大生，再性侵其中1女，今遭士林地檢署依欺瞞他人施用毒品、加重強制性交罪起訴，求刑15年。詹男傍晚移審，因他所犯之罪最輕本刑均為5年以上重罪，且有逃亡之虞，士林地方法院認定有羈押必要，裁定羈押。

詹男移審時，雖向法官承認在3女飲料中下安眠藥，且趁1女昏迷時撫摸胸部、下體猥褻，但矢口否認有欺瞞3女施用毒品，也沒有指侵。

但因有3女體內毒品反應鑑定報告，遭指侵的韓女下體，也檢出男性染色體，DNA-STR型別與詹男吻合，加上3女證述明確，詹男涉犯欺瞞他人施用毒品、加重強制性交罪等5年以上重罪，嫌疑重大，卻還否認犯行，法官認定他有逃亡之虞，因此裁定羈押。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 色運將詹侑儒（中）涉嫌下藥迷昏3名韓國女大生，再性侵其中1女。（資料照，記者廖振輝攝）

    色運將詹侑儒（中）涉嫌下藥迷昏3名韓國女大生，再性侵其中1女。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 羈押 詹侑儒 韓女 韓女性侵案
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：韓女性侵案》色運將移審否認指侵 法官裁定羈押


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.