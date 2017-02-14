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韓女性侵案》色運將移審否認指侵 法官裁定羈押
2017-02-14 20:23
［記者黃捷／台北報導］色運將詹侑儒涉嫌下藥迷昏3名韓國女大生，再性侵其中1女，今遭士林地檢署依欺瞞他人施用毒品、加重強制性交罪起訴，求刑15年。詹男傍晚移審，因他所犯之罪最輕本刑均為5年以上重罪，且有逃亡之虞，士林地方法院認定有羈押必要，裁定羈押。
詹男移審時，雖向法官承認在3女飲料中下安眠藥，且趁1女昏迷時撫摸胸部、下體猥褻，但矢口否認有欺瞞3女施用毒品，也沒有指侵。
但因有3女體內毒品反應鑑定報告，遭指侵的韓女下體，也檢出男性染色體，DNA-STR型別與詹男吻合，加上3女證述明確，詹男涉犯欺瞞他人施用毒品、加重強制性交罪等5年以上重罪，嫌疑重大，卻還否認犯行，法官認定他有逃亡之虞，因此裁定羈押。
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