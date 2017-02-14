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疑未注意號誌 女騎士擦撞小學生 犁田滑行45公尺

女騎士擦撞男童後犁田滑行約45公尺，倒在三重警分局前方。（記者王宣晴攝）

2017-02-14  20:13

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重警分局門口今晚近7時許發生一起擦撞車禍，年約18歲的女騎士疑因未注意號誌，擦撞上一名奔跑過馬路的小學三年級男童，當場摔車犁田，滑行約45公尺後倒在三重警分局前方，巨大聲響引起警方注意，查看後趕緊叫救護車及交管，男童遭撞後頭部撕裂傷，滿地鮮血，不斷哭泣，在母親的陪同下送醫救治，女騎士腿部擦傷，也送醫包紮。

男童母親在現場向警方表示，當時帶著放學的小姊弟過馬路準備返家，男童活潑好動，見綠燈便奔跑過馬路，沒想到遭機車撞倒，眼鏡也摔裂在地上，頭手不斷冒出鮮血，另名女童也受到驚嚇摔倒。當時又遇下班車潮，險象環生，所幸分局員警迅速到場交管。

女騎士腿部擦傷，並無嚴重傷勢，她向現場警方表示，當時趕著與友人吃飯，才沒發現有男童突從斑馬線竄出，最後在舅舅的陪同下送醫包紮，確切肇事原因仍待警方調查初步判定。

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女騎士擦撞男童後犁田滑行約45公尺，倒在三重警分局前方。（記者王宣晴攝）

男童遭女騎士撞倒在地，頭手不斷冒出鮮血。（記者王宣晴攝）

男童遭女騎士撞倒在地，頭手不斷冒出鮮血。（記者王宣晴攝）

救護人員到場幫忙女騎士包紮送醫。（記者王宣晴攝）

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