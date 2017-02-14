埃及遊覽車這樣做 香港作家：台灣比埃及落後

2017-02-14 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號昨發生遊覽車翻覆事故造成33人死亡，事故原因疑似與司機疲勞駕駛有關。香港作家高慧然以她赴埃及旅遊的經驗指出，埃及的遊覽車上有兩個司機輪流睡覺，以確保司機不會超時工作，台灣在這方面比埃及還落後。

高慧然今（14）日在臉書轉貼台灣遊覽車翻覆事故的新聞並表示，出事的賞櫻團早上6點半出團，司機起床出門的時間更早，一整天都開山路，到了晚上9點多如果不睡著才奇怪，她不會怪旅行社，因為這是政府有無相關法規的問題，「好離譜！」

高慧然說，她多年前跟團到埃及旅遊，巴士上有兩個司機，車上有睡房及洗手間，兩個司機輪流睡覺，以確保司機不會超時工作且有良好睡眠，當然成本也轉嫁給乘客。她直言，如果她說台灣在這方面比埃及還落後，可能會被香港人和台灣人打，但這是事實。