妹帶父母出遊3人同亡 親友憂心獨留家中兄長

2017-02-14 21:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕33歲的死者李曉柔，為了照顧都已退休的父母李傳海、黎鳳儀，和不與外界來往的哥哥，特地自提前自軍中退伍，一來陪伴父母遊山玩水，二來照料家人生活起居；不料一場禍事3人皆亡，獨留家中的哥哥，讓聞訊的親友、鄰居都憂慮李男未來的生活。

據了解，63歲的李傳海，早年就自軍官職位退役，與護理長職位退休的61歲太太黎鳳儀，一直住在台北市和平社區力行新村。18年前，眷村改建成為力行新城，李、黎並未搬離，算是當地的老住戶，與鄰里關係緊密。

據力行新城管理員藍明浩表示，李、黎夫妻倆人篤信基督教，假日時會到附近的教會作禮拜，與鄰居也相處和睦，笑臉迎人，從未聽說過與人大小聲爭吵。

藍某表示，據他們了解，夫妻倆育有一子一女，但鄰居們都很少看見過對方；至於女兒是陸軍士官學畢業，服役期滿後決定提早退伍，是為了方便照料家人。

據力行新城歐姓總幹事說，李曉柔經常會帶父母親出遊，也為了屆時會有人在家照顧哥哥，最近都請阿姨有空時到她們家幫忙看顧一下。

據歐總幹事表示，許多老鄰居得知李家出事，都打電話到新城總幹事處來關切，大家也都非常擔任李傳海的兒子未來該如何是好，希望他能得到最佳的照料。

據了解，李傳海夫婦的臉書上都沒有女兒的照片，原因應是女兒都忙著幫兩人照相，而忘了自己，也看得出李曉柔為父母的付出。