國道翻車》導遊喪命 20年鄰居不捨：夫妻都很親切

2017-02-14 20:01

〔記者王宣晴、謝君臨／新北報導〕國道五號遊覽車翻覆意外，共奪走33條人命，其中導遊蕭如進也不幸喪命，認識蕭男超過20年的鄰居們聞訊紛紛表示不捨，直說，小蕭平時很親切客氣，沒想到這種事會發生在他身上。

58歲的蕭如進與妻育有2子，居住於新北市泰山區貴賢社區的老公寓已逾20年，街坊鄰居都暱稱蕭如進「小蕭」，近年夫妻倆搬到外面住，家裡僅剩下30歲的大兒子，80多歲的蕭父則安置於安養院。

提到蕭如進夫婦，鄰居們直豎起大拇指，表示2人非常客氣、親切，蕭如進雖拙於言辭，但為人隨和，是「古意人」，家境小康，曾在泰山的一家塑膠工廠上班，遭資遣後在住家附近的貴子路上當警衛，幾年前才在朋友介紹下帶團當導遊。

鄰居表示，今天看新聞中才得知那台車的導遊是小蕭，直說小蕭帶過的遊客都很喜歡他，不料這麼好的人會遭遇此劫。