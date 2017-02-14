2月起出車到翻車 康姓司機「超血汗班表」曝光！
遊覽車司機康育熏。（取自康裕熏臉書）
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市蝶戀花旅行社遊覽車翻覆，康姓司機疑似過勞，雖旅行公會全聯會發言人李奇嶽稱司機在事發前有充分休息，但不僅司機女兒康宜甄出面怒批說謊，指父親「從除夕開始上班到10日」，如今血汗班表曝光，更發現康姓司機從2月1日至2月14日，有13天都排班出車，其同事透露，康某連沒排出車的2月10日也派去修車，連續上工導致悲劇發生。
從康姓司機同事提供的班表可見，從2月1日開始到2月9日，康姓司機每天都被安排出車，地點包括彰化成美文化園區、南投妖怪村、草坪頭，還曾特早班跑雪霸休閒農場，直到2月10日才未出車，但據了解，康姓司機當天雖為休息日，也被安排協助維護車輛，隔天11日開始繼續跑武陵農場或九族文化村，直至事故發生的13日止，實際上至少連續上工13天。
蝶戀花旅行社方面則始終大門深鎖，記者致電旅行社電話，雖有員工接聽電話，卻堅稱公司統一對外窗口為職員鄭沐昇，對於鄭沐昇電話則從凌晨至今未開機，該員工僅稱，可能是他手機沒電。鄭沐昇電話雖於晚間6時後已開機，但至今無法打通。
旅行公會全聯會發言人李奇嶽則表示，資訊還不太清楚，不願多作回應。
蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）
蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）
蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）
蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）
蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）
蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）
蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）
蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）
蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）
蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）
蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）
蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）
蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）
蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師
- 司機超時工作？旅行總會：上班16天不等於開車16天
- 前科男應徵義消被拒 憤對救護車潑瀝青
- 肇禍司機感冒、人不舒服？ 領隊最後訊息曝光
- 蝶戀花上午大門未開 律師：下午發新聞稿說明
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 國道30年來最慘車禍 專家指出3大原因
- 委國副總統涉嫌販毒 美國宣布展開制裁
- 地震預警？ 善化苓興宮主神托夢「外宿」
- 今天情人節 洪秀柱大方公布自己的情人就是…
- 明星賽週末登場》賭盤看好浪花弟 連莊三分球大賽
- Bii深夜暴怒！遭假冒身分詐騙粉絲
- 關貿2任馬派董座 陷西進泥淖
- MLB》懷孕前最後一脫 基特辣妻上空照曝光（影音）
- 棒球》兒涉嫌殺女友遭逮 經典賽教練緊急返台
- 賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局
- 普門「后」勁強 籃板得加強
- 頭份推動WIfi 市長：還需評估
- （影音）李沛旭挺肌當水電工 簡宏霖被迫修毛
- 逾億美國人 看杜蘭特「回娘家」
- 土超》進球後挑釁前隊友 范佩西被禁賽2場 （影音）
- 鼓勵員工生育 玉山金︰每胎新生兒補助10萬元
- 4年前情人節在澳洲交往 4年後他倆登記結婚
- 日本「吳市」想邀台灣「吳氏」 暢遊軍港
- 雲林農會選舉疑賄？ 綠營促檢嚴查
- 屏東縣嬰兒出生率 全國倒數第二
- 阿湯哥母親睡夢中安祥離世 享壽80歲
- 聯邦盃不敵俄女 拚世界二組保級
- 學到老也賺到老 屏東樂齡發展自有品牌「樂作」
- 馬林魚明開訓 殷仔頭號先發
- NBA》吹氣男孩悔悟！史岱芬森：不會再有相同的事（影音）
- 猛虎逃離保護區殺6人 遭村民捕獲送往動物園
- 因應北韓射彈 美強調具反飛彈能力
- 重新開幕僅半年 香雞城下週日停業另覓新址
- 王樂妍GINO雪橇雙載 雪地搞浪漫
- 非法農舍不加稅 宜代理縣長：加強取締
- 國民黨魁連署起跑 5陣營衝刺3%門檻
- （影音）田馥甄派人偷Selina戒指 原因讓人感動想哭
- 玉里養鴨場確診H5N6 撲殺3000隻鴨
- 台紙董總鬥法 股臨會鬧雙胞
- 北投老旅館大改造 時尚風吸客
- 恭喜！周董再度當爸爸 帶把的！
- 2/14重要財經新聞一覽
- 3不＋2會 大里區工業及服務業普查所揭牌
- NBA》詹皇、幹籃哥分別獲東西部單週最佳球員
標題：2月起出車到翻車 康姓司機「超血汗班表」曝光！
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email