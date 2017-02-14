2月起出車到翻車 康姓司機「超血汗班表」曝光！

遊覽車司機康育熏。（取自康裕熏臉書）

2017-02-14 19:49

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市蝶戀花旅行社遊覽車翻覆，康姓司機疑似過勞，雖旅行公會全聯會發言人李奇嶽稱司機在事發前有充分休息，但不僅司機女兒康宜甄出面怒批說謊，指父親「從除夕開始上班到10日」，如今血汗班表曝光，更發現康姓司機從2月1日至2月14日，有13天都排班出車，其同事透露，康某連沒排出車的2月10日也派去修車，連續上工導致悲劇發生。

從康姓司機同事提供的班表可見，從2月1日開始到2月9日，康姓司機每天都被安排出車，地點包括彰化成美文化園區、南投妖怪村、草坪頭，還曾特早班跑雪霸休閒農場，直到2月10日才未出車，但據了解，康姓司機當天雖為休息日，也被安排協助維護車輛，隔天11日開始繼續跑武陵農場或九族文化村，直至事故發生的13日止，實際上至少連續上工13天。

蝶戀花旅行社方面則始終大門深鎖，記者致電旅行社電話，雖有員工接聽電話，卻堅稱公司統一對外窗口為職員鄭沐昇，對於鄭沐昇電話則從凌晨至今未開機，該員工僅稱，可能是他手機沒電。鄭沐昇電話雖於晚間6時後已開機，但至今無法打通。

旅行公會全聯會發言人李奇嶽則表示，資訊還不太清楚，不願多作回應。

蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）

蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）

蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）

蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）

蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）

蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）

蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）

蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）

蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）

蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）

蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）

蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）

蝶戀花旅行社康姓司機班表。（圖由司機提供）