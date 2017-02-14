賞櫻車禍最年輕死者 崇右提前發畢業證書

2017-02-14 19:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕國道五號13日晚間發生重大車禍，在33位死者中，年紀最輕的22歲死者呂怡臻就讀私立崇右技術學院經營管理學系四年級，系主任蕭源都、導師張秀惠與教官14日前往家住台北的呂家探視呂怡臻的爸媽，校方致上二萬元慰問金；崇右學院主秘林嫻如表示，呂怡臻同學只差一個學期就要畢業，學校將給予畢業證書，讓她求學生涯畫下句點。

經營管理系導師張秀惠說，她擔任經營管理系導師，從大一到大四，看著呂怡臻從大一新鮮人進崇右迄今，呂怡臻是個甜美、可愛的好女孩，是班上的開心果，擁有好人緣的她，總是會熱心幫助班上需要幫助的同學；大四製作專題「便利商店滿意度調查」，能力很強的呂怡臻，經她指點幾個地方，呂怡臻馬上就會跟同學迅速改進。

張秀惠說，呂怡臻個性獨立，在家中小孩排行老么，雖然很受爸媽與哥哥姊姊疼愛，卻自食其力課餘打工，卻也不荒廢學業；張秀惠說，呂怡臻這樣的好女生，沒想到會遇上這樣的不幸事件。

張秀惠說，13日晚上10點多開始，她看到電視新聞報導國道五號發生重大車禍，當傷亡名單上出現了呂怡臻的名字，而且也是84年次，她心裡擔心害怕，她急著給呂怡臻傳LINE，卻整晚等不到學生呂怡臻的已讀或是任何回應；14日一早，她起床看到好幾通陌生電話，電話回撥，接到呂怡臻的家屬告知噩耗，她忍不住在電話這頭哽咽，擔心的事終於被證實。