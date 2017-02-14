前科男應徵義消被拒 憤對救護車潑瀝青

前科男應徵當義消被拒，憤對救護車潑瀝青。（記者黃良傑翻攝）

2017-02-14 19:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕有強盜、詐欺、過失殺人等多項前科的呂姓男子，欲參加義消遭拒，憤持柏油潑淋救護車，事後主動電話告知消防分隊，鼓山分局獲報傳呂男到案，今依毀損罪嫌將他函送法辦。

高市中華消防今天中午12時55分，接獲民眾電話指救護車遭人潑瀝青，元兇就是他，值班人員外出查看果然車身、地上全是瀝青，分隊長謝佳修向通報的呂男表達謝意時，對方突然表明身分，坦承潑灑瀝青的元兇就是他，消防分隊立即向龍華派出所報案，正式提出毀損告訴。

警方調查，呂男（28歲）以打零工為生，曾有強盜、詐欺、過失殺人等前科，今天上午經過中華消防分隊前，發現掛有紅布條「徵求義消人員」，呂男興高采烈走進分隊，希望能當名義消，並主動問：「我有前科，能不能當義消？」，消防員回他「抱歉，有前科不能當」，呂男便轉頭離去，不料下午又返回消防分隊，涉嫌潑瀝青柏油洩怒。

龍華所員警獲報前往呂男戶籍地查訪未遇，經電話聯繫通知他於下午4時30分到案說明，呂男坦承不諱，他表示冷靜後深感悔悟，才會再打電話跟中華分隊告知此事，警方傍晚依毀損罪函送法辦。