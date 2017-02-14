國5遊覽車翻覆旁300米 12年前仔仔撞爛名車
2017-02-14 19:15
〔記者吳政峰／台北報導〕國道五號北上接國道三號南下引道，13日晚上發生遊覽車翻覆邊坡事故，造成33人死亡及11人輕重傷，而12年前，藝人仔仔（周渝民）也在同一路段發生車禍，不但撞爛價值5百多萬元的奧迪RS6，更意外撞出與大S的戀情。
2005年7月13日，仔仔從宜蘭回台北途中，才剛開出南港隧道，即失控撞上兩部轎車，未造成重大傷亡，但3部車體全毀，價值約6百萬元，事故地離13日發生的蝶戀花遊覽車翻覆處，僅300公尺遠。
當時根據地上煞車痕研判，仔仔的時速約180公里，車子撞得面目全非，不過第一時間趕到現場的，卻非仔仔當時的女友許瑋倫，而是緋聞女友大S，兩人的戀情隨即浮上檯面。
該路段意外頻傳，國道高速公路局回應「符合路線設計規範」，警方則說，該處雖不是重大車禍熱點，但卻常出現擦撞護欄的小意外，護欄上「都是刮痕」。
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