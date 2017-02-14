| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
觀光局發函勒令蝶戀花旅行社立即停業 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

國5遊覽車翻覆旁300米 12年前仔仔撞爛名車

2017-02-14  19:15

〔記者吳政峰／台北報導〕國道五號北上接國道三號南下引道，13日晚上發生遊覽車翻覆邊坡事故，造成33人死亡及11人輕重傷，而12年前，藝人仔仔（周渝民）也在同一路段發生車禍，不但撞爛價值5百多萬元的奧迪RS6，更意外撞出與大S的戀情。

2005年7月13日，仔仔從宜蘭回台北途中，才剛開出南港隧道，即失控撞上兩部轎車，未造成重大傷亡，但3部車體全毀，價值約6百萬元，事故地離13日發生的蝶戀花遊覽車翻覆處，僅300公尺遠。

當時根據地上煞車痕研判，仔仔的時速約180公里，車子撞得面目全非，不過第一時間趕到現場的，卻非仔仔當時的女友許瑋倫，而是緋聞女友大S，兩人的戀情隨即浮上檯面。

該路段意外頻傳，國道高速公路局回應「符合路線設計規範」，警方則說，該處雖不是重大車禍熱點，但卻常出現擦撞護欄的小意外，護欄上「都是刮痕」。

廣告
  • 該路段意外頻傳，護欄可見許多大小不一的刮痕。（記者吳政峰攝）

    該路段意外頻傳，護欄可見許多大小不一的刮痕。（記者吳政峰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 「仔仔」周渝民 國道5號 賞櫻團 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：國5遊覽車翻覆旁300米 12年前仔仔撞爛名車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.