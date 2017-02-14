| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

遊覽車司機遺體解剖 認定死於肺挫傷

2017-02-14  18:51

［記者黃捷／台北報導］台北市蝶戀花旅行社遊覽車昨晚9點多結束滿武陵農場賞櫻團行程，返程失控翻落邊坡，造成車內33人罹難、12人輕重傷，駕駛康育薰也不幸已身亡。康男遺體今天下午1點半解剖，檢警初步認定其死因是肺挫傷，另將血液及胃中殘留物送法醫研究所化驗，釐清是否有藥物或酒精反應，遺體則已發還家屬。

士林地檢署指出，33名罹難者遺體於下午5時許全數完成相驗，其中28具遺體已發還家屬，但其中5名死者仍需待DNA檢驗報告比對，才能釐清身分。

事故遊覽車今也被移置國道警察木柵分隊，檢察官今天上午11時許前往勘驗，下午3時再至事故現場履勘，至於遊覽車是否有煞車失靈等故障情形，目前洽請公路總局等相關機關評估中。

犯罪被害人保護協會士林分會今也啟動犯罪被害人保護機制，先發放已確認身分28名死者的家屬，每名5000元慰問金，並提供被害人家屬必要法律諮詢。

廣告
  • 遊覽車司機康育熏。（取自康裕熏臉書）

    遊覽車司機康育熏。（取自康裕熏臉書）

  • 國道五號13日發生重大車禍，造成33人死亡、11人輕重傷，遊覽車完整殘骸14日曝光，駕駛座、車頭因撞擊力道過強扭曲毀損。（資料照，記者黃耀徵攝）

    國道五號13日發生重大車禍，造成33人死亡、11人輕重傷，遊覽車完整殘骸14日曝光，駕駛座、車頭因撞擊力道過強扭曲毀損。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司機 賞櫻團 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：遊覽車司機遺體解剖 認定死於肺挫傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.