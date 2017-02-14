遊覽車司機遺體解剖 認定死於肺挫傷

2017-02-14 18:51

［記者黃捷／台北報導］台北市蝶戀花旅行社遊覽車昨晚9點多結束滿武陵農場賞櫻團行程，返程失控翻落邊坡，造成車內33人罹難、12人輕重傷，駕駛康育薰也不幸已身亡。康男遺體今天下午1點半解剖，檢警初步認定其死因是肺挫傷，另將血液及胃中殘留物送法醫研究所化驗，釐清是否有藥物或酒精反應，遺體則已發還家屬。

士林地檢署指出，33名罹難者遺體於下午5時許全數完成相驗，其中28具遺體已發還家屬，但其中5名死者仍需待DNA檢驗報告比對，才能釐清身分。

事故遊覽車今也被移置國道警察木柵分隊，檢察官今天上午11時許前往勘驗，下午3時再至事故現場履勘，至於遊覽車是否有煞車失靈等故障情形，目前洽請公路總局等相關機關評估中。

犯罪被害人保護協會士林分會今也啟動犯罪被害人保護機制，先發放已確認身分28名死者的家屬，每名5000元慰問金，並提供被害人家屬必要法律諮詢。