國道翻車》逾50年姐妹情 近花甲齊赴天堂路

2017-02-14 19:21

〔記者劉慶侯／台北報導〕鄧文瑜、鄧秀蓮兩親姊妹情牽逾50年，本來想老來伴一輩子，怎料到遇上一場車禍相偕步上不歸路。

據台北市集英里長賴政庸表示，56歲的妹妹鄧秀蓮，目前獨自住在台北市天祥路，她已出嫁的女兒則不時和先生前往探望。

至於獨身的59歲姐姐鄧文瑜，在退休後不時和妹妹四處出遊旅行，但兩人並未一同居住，此次在旅行社留下的地址，是鄧秀蓮的住處，應是為了方便連絡。

據賴政庸表示，在噩耗傳出後，管區和鄧秀蓮的女兒取得連絡，據他知道，鄧的女兒今天一直忙著處理母親和阿姨的喪事，一直未能返家。