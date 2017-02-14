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康姓司機家屬指控 蝶戀花與友力通運是同一老闆

2017-02-14  18:39

〔記者鍾泓良／台北報導〕國道昨天發生遊覽車意外，造成33死、11傷，其中司機康育薰也往生。康育薰姐姐康麗玲稱，弟弟親口跟他說，旅行社蝶戀花與派車公司友力通運都是同一個老闆，「出來道歉是40幾歲，但實際上老闆應是60幾歲。」她描述，弟弟曾說過，蝶戀花老闆自己是開遊覽車起家，很羨慕現在就有那麼大規模的遊覽車跟旅遊公司，弟弟還跟她說，「姐，我不知道我哪一天才可以像他這樣。」

康麗玲提到，家人每年大年初二都會回娘家，但弟弟表示今年初二不要回來，因為從除夕開始要跑十幾天的車子，所以改到除夕前一天吃團圓飯。

至於，兩家公司沒有幫康育薰投保勞健保，康麗玲表示，剛剛收到媒體通知才知道。

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  • 肇事遊覽車司機的姊姊康麗玲描述，弟弟曾說蝶戀花老闆是開遊覽車起家，現在就有那麼大規模的遊覽車跟旅遊公司很羨慕，還說「不知道哪一天才可以像他這樣。」（記者鍾泓良攝）

    肇事遊覽車司機的姊姊康麗玲描述，弟弟曾說蝶戀花老闆是開遊覽車起家，現在就有那麼大規模的遊覽車跟旅遊公司很羨慕，還說「不知道哪一天才可以像他這樣。」（記者鍾泓良攝）

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