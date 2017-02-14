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一家毒蟲成窟 警長踹門一網打盡

2017-02-14  18:30

〔記者蘇福男／阿蓮報導〕高雄阿蓮區一棟透天厝半夜時常發出怪聲響，鄰居們不堪其擾，向警方投訴，警方前往查看，赫然發現一屋子都是毒蟲，一網打盡全部送辦。

阿蓮分駐所所長吳燕成說，該棟透天厝隱身於巷弄間，出入成員龍蛇混雜，房子已遭法院查封，因為接獲線報前往查看，結果在屋內當場查獲4名毒犯。

其中，49歲王姓屋主在3樓房間被查獲持有一級毒品海洛因2包共2.33公克、二級毒品安非他命2包共7.93公克；其29歲女兒和34歲女婿在2樓房間也被查獲持有安非他命1包毛重0.39公克。

警方上門盤查，38歲莊姓女房客拒絕開門，員警一腳將門踹開，果然查獲她持有海洛因1包毛重0.38公克、安非他命5包毛重共9.06公克及大麻2包（毛重共0.9公克），莊嫌還是法院通緝犯，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

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  • 警方在屋內當場查獲4名毒犯和大麻、海洛因等毒品。（記者蘇福男翻攝）

    警方在屋內當場查獲4名毒犯和大麻、海洛因等毒品。（記者蘇福男翻攝）

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