| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

樂松菊學佛人緣好 親友臉書留言哀悼

2017-02-14  21:21

〔記者吳昇儒／新北報導〕63歲的樂松菊昨日與丈夫孫培中及好友歐娟如，一同參加蝶戀花旅行社舉辦的武陵賞櫻團，卻發生翻覆事故身亡，好友及家人今日紛紛上臉書留言哀悼。

樂松菊的哥哥更在臉書上寫到「63年的情緣永別了…哥哥會永遠懷念你」，透露出兄妹情深。樂松菊因在警政署上班，所以好友當中有許多高階警務人員，其中新北市瑞芳警分局長林泰裕也在留言表示「人生無常，樂小姐一路好走」，有更多好友在臉書上留下阿彌陀佛，希望他們夫妻倆早登極樂世界。

廣告
  • 死者樂松菊的哥哥及好友，都在她的臉書上留言哀悼。（翻攝自臉書）

    死者樂松菊的哥哥及好友，都在她的臉書上留言哀悼。（翻攝自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道5號 賞櫻團 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：樂松菊學佛人緣好 親友臉書留言哀悼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.