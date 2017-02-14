樂松菊學佛人緣好 親友臉書留言哀悼

2017-02-14 21:21

〔記者吳昇儒／新北報導〕63歲的樂松菊昨日與丈夫孫培中及好友歐娟如，一同參加蝶戀花旅行社舉辦的武陵賞櫻團，卻發生翻覆事故身亡，好友及家人今日紛紛上臉書留言哀悼。

樂松菊的哥哥更在臉書上寫到「63年的情緣永別了…哥哥會永遠懷念你」，透露出兄妹情深。樂松菊因在警政署上班，所以好友當中有許多高階警務人員，其中新北市瑞芳警分局長林泰裕也在留言表示「人生無常，樂小姐一路好走」，有更多好友在臉書上留下阿彌陀佛，希望他們夫妻倆早登極樂世界。