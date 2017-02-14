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「上工前2天有休息」 司機女兒出示line批公然說謊
2017-02-14 18:41
康宜甄出示手機畫面，證明2月11日當天，康姓司機出車去武陵，痛批旅行社公然說謊。（記者沈佩瑤翻攝自康宜甄手機畫面）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕蝶戀花旅行社舉辦的賞櫻團遊覽車昨發生重大事故，外界質疑司機過勞釀災，旅行公會全聯會發言人李奇嶽今稍早表示，據他們了解，司機在昨天出車前，有經過2天的充分休息才出勤，旅途期間也有休息。對此，司機女兒康宜甄怒批旅行社公然說謊，並出示line的對話記錄，證明父親在出事前2天還出車上武陵。
康宜甄說，父親連續工作16天，「明明就沒有休息，（公司）怎麼可以講他就是有休息！」而今天上午蝶戀花負責人周繼弘在旅遊公會發言人李奇嶽陪同出面致歉，表示司機有上工前2天有休息，沒有超時的問題。
但康宜甄出示手機畫面，證明2月11日當天，康姓司機還傳line說「我今天去武陵，下雪ㄟ 」，痛批旅行社公然說謊。
康姓司機的大姐康麗玲說，弟弟身體不舒服的事情是看報導才知道，「但可以感覺他很累」，據她了解，事發前康姓司機曾說過想休息，公司仍要求康姓司機出車，卻「沒有說出完這趟之後是不是就可以休息」。
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