發動網友查出姑姑死訊 髮型師：美麗倩影永留心中

2017-02-14 18:18

〔記者黃欣柏／台北報導〕國道5號昨發生遊覽車翻覆意外，第一時間許多死傷情形不易確認，新竹一名鄧姓髮型師透過臉書發動搜索，在許多網友協助下，終於查出2個姑姑的消息，雖2人均已罹難，但鄧女仍留言感謝網友幫忙，同時也發文表示，姑姑們的美麗倩影將永遠留在她心中。

據了解，鄧姓髮型師的姑姑鄧秀蓮、鄧文瑜均在肇事遊覽車上，她為確認姑姑安危，昨在個人臉書上發文求助，不少網友加入相助，有人負責分析地緣關係，也有人幫忙打電話向消防局及各家醫院確認，甚至有人發動台北市青工總會的人脈協助詢問，最後總算問出2人消息，但不幸均已罹難。

鄧女稍早貼出死者照片，留下「事發突然，難過」、「姑姑美麗的倩影，永遠留在我們的心中」等感觸，同時感謝親友協助，不少網友紛紛湧入留言，希望她能節哀、保重。