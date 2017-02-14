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潑女友去光水 點火害毀容 恐怖情人遭起訴

2017-02-14  18:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市五股區一名19歲許姓男子（在押中），因不滿交往一年多的17歲李姓女友提出分手，憤而持去光水噴灑在女友上半身點火焚燒，造成女友胸部以上3度灼傷毀容，新北地檢署今依重傷害等罪嫌起訴許男。而李女家屬加告將許男外公列為殺人未遂案的共同正犯，檢方另案偵辦中。

2人交往期間，因許男常對李女拳腳相向，李女不堪家暴提出分手，但許男因發現李女手機曾有陌生男子來電，懷疑女友另結新歡，去年耶誕夜，躲在李女新北樹林住處樓梯間，見李女外出倒垃圾，上前理論，雙方發生拉扯，造成李女嘴、手都受傷，當天許男還透過臉書私訊向李女恫嚇：「你不是不怕死」、「要死一起死啊~」等語。

翌日上午11時許，李女請阿姨與阿姨的男友，陪她到許男的新北五股住處拿回飼養的寵物刺蝟及隨身衣物時，兩人在房內再度發生口角，帶著醉意的許男一時情緒失控，將瓶裝去光水潑灑在李女身上，又點火，瞬間火光四起，造成李女顏面、胸部、雙手3度灼傷。

李女阿姨控訴，當時她與男友在客廳，聽見外甥女哀嚎聲，2人想進入救人，因房門上鎖無法進入，還被許男的阿公阻擋，許男阿公不但未積極救援，甚至拍掉手機不讓他們報警，家屬憤而加告許男阿公為共同正犯。

庭訊時，許男坦承因不滿女友提分手，才會拿去光水潑女友，否認有殺人犯意，對犯行感到後悔。

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  • 當時李女被燒的面目全非，緊急送醫急救。（資料照，記者游承霖翻攝）

    當時李女被燒的面目全非，緊急送醫急救。（資料照，記者游承霖翻攝）

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