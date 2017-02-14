拼裝車釀禍？ 他貼出拼裝車簡陋「原貌」...

Z9貼出拼裝遊覽車的車架，看起來極度脆弱。（圖擷自臉書）

2017-02-14 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號昨晚發生重大車禍意外，各界除了認為與司機過勞有關外，也把矛頭指向政府忽視遊覽車「拼裝」問題，網路紅人Z9引用文章指出，台灣除了灰狗巴士，幾乎沒有整輛進口的遊覽車，並貼出看起來很脆弱的拼裝車原貌。

Z9在臉書批評，台灣除了灰狗，幾乎沒有一輛遊覽車是「整車進口」，而是「進口底盤，台灣裝潢」的拼裝車。裝潢一輛公車約100萬，遊覽車約200萬，比起整車進口動輒要價800至1000萬便宜許多。

也有網友貼文，「整個頂蓋掀起，這不是拼裝車的問題那是什麼的問題？交通部裝死、政府也裝死」。

針對拼裝車說法，旅行公會發言人李奇嶽、蝶戀花旅行社負責人周繼弘今天指出，翻覆車型是高級車款、造價為1000萬元，是一般遊覽車的2倍。不過說法被評論員陸之駿打臉，強調該車根本是「打造車」，僅底盤為進口，別被Volvo騙了。

陸之駿還提到，經濟部工業局甚至一直以「附加價值率」為理由，保護這些打造車、拼裝車、野雞車等所謂的「本土製造業」。他呼籲政府應全面重視打造車問題。