國5遊覽車翻覆與陽明山大車禍 都是車頂掀蓋釀禍

國道五號13日晚間發生遊覽車翻覆事故，遊覽車完整殘骸14日曝光，車頂遭削斷、前半部分乘客座椅遭連根拔起，後座只剩部分座椅還在原處，也因撞擊力道強大而變形。（記者黃耀徵攝）

2017-02-14 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號13日晚間發生遊覽車翻覆，造成33死11傷的重大事故，資深檢察官分析，車禍發生時因車頂蓋撞爛掀開，車上乘客直接擦撞邊坡、車道而致死或受傷，其中車頂掀蓋的問題，與10年前的陽明山遊覽車大車禍雷同。

台北市蝶戀花旅行社租用遊覽車開辦賞櫻團，昨晚間從國道5號返回路上發生重大事故，雙北市的消防局昨晚9點多接獲報案，動員上百人趕赴現場救援；車內不少乘客經強烈撞擊後堆疊在一起，車頂也在擦撞後被削掉，乘客被拋飛高速磨擦地面，有些罹難者頭骨掀開、腦漿四溢，現場慘狀讓搜救人員不忍卒睹。

《TVBS》報導，有曾經偵辦過重大車禍案件的資深檢察官分析，車禍現場有長長的摩擦痕跡，遊覽車翻覆前可能沒煞車，推測可能是煞車失靈或司機精神不濟。而本次事故與發生於2007年6月間的陽明山大車禍也有相似之處，兩次的事故遊覽車都出現車頂掀蓋、失去保護乘客的作用，進而造成許多傷亡。這名檢察官也提醒，檢方偵辦時應留意本次的事故遊覽車是否通過翻轉檢測。

一輛載有美商嘉康利公司員工的遊覽車於2007年6月24日傍晚，在行經仰德大道、永公路口時，因煞車失靈先擦撞前車，之後更衝出懸崖，在空中翻覆摔落100公尺深山谷，事故遊覽車連同轎車共造成8死21傷。

遊覽車完整殘骸14日曝光，駕駛座、車頭因撞擊力道過強扭曲毀損。（記者黃耀徵攝）

2007年6月間在陽明山仰德大道和永公路口發生遊覽車衝下山谷的重大意外，當時一度造成仰德大道封路，並出動大型起重機才將車頂已被完全掀掉的遊覽車車體吊離山谷。（資料照，記者簡榮豐攝）