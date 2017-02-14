開學季來到 萬華分局加強校園安全

2017-02-14 17:50

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華分局前天才剛結束2017台北燈節勤務，但緊接著就是各國中、國小開學日，萬華分局為維護學童上下學期間的安全，加派警力執行維護校園安全與保護學童上、下學的安全工作。

萬華分局轄內各單位警力，今天一早7點就派員前往各校門口，附近協助疏導交通並加強巡守保護學童上學安全。

此外，萬華分局每月固定更新轄內各級學校緊急聯絡電話，協助各級學校執行校園安全環境檢測評估，檢視錄影設備是否堪用等。每班巡邏員警也會加強校園周邊巡守，並預計於本學期至校園舉辦數場犯罪預防宣導活動，以提升校園安全。