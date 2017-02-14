寒流來襲香港正妹噓寒問暖 背後動機十分可惡

2017-02-14 17:49

〔記者王冠仁／台北報導〕56歲陳姓男子，日前忽然跑到台灣銀行台東分行表示要臨櫃匯款3300美金（約台幣10萬元）到香港。由於陳男當時一邊低頭滑手機一邊臨櫃洽辦，駐守該處的保七總隊第一大隊台東警勤室副主管林文柱直覺有異，上前關切。

陳一開始告訴警方，他只是要匯款到香港做黃金期貨投資，但員警仍不放心，不斷詢問，並經陳男同意後，觀看其手機通訊軟體line的對話紀錄。員警赫見內容充滿督促匯款用語，研判陳可能遇詐。

陳最後告訴警方，他一個禮拜前透過line認識一名自稱是香港的李姓女子，他看對方照片年輕貌美、長相清秀，頗有好感。最近台灣寒流來襲，陳女還會不停噓寒問暖，陳因此對她十分信任。李女日前勸她出錢投資黃金期貨，他受不了柔情攻勢才答應匯款。

警方聽聞陳描述，卻讓他遇上詐騙集團，拿出過往案例，他這才發現差點上當，最後不斷感謝警方相助。