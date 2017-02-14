快訊明華園愛的波麗路台中登場
退休台銀員工遇死劫 一甲子手足情畫下句點...
2017-02-14 18:20
〔記者錢利忠／台北報導〕賞櫻團遊覽車國道翻覆意外，釀33死、11傷慘劇，家住台北市信義區的罹難者黃永富（69歲）、蕭麗香（68歲）夫婦，退休後常遊山玩水，並與不少旅遊同好成為好友，昨晚卻因遊覽車翻覆事故與世長辭，黃永富胞弟今天在他的臉書PO文，手足情深如今只能成為追憶。
黃永富胞弟在臉書PO文指出，「晚上電視上看到武陵賞櫻團車禍消息、當字幕打出您和大嫂名字、心中一股不祥預感、多希望那是老天爺開的小玩笑…」。他的胞弟回憶起兄弟間相處的點點滴滴，哀嘆如今這都只能成為追憶！
黃永富胞弟提及，黃永富是個奉公守法的公務員，從海關至台灣銀行工作，育有2個孩子，都在他的栽培下有好的成就，他好不容易從職場退休，開始到處旅遊及攝影，並在臉書分享作品，卻沒想到這趟武陵賞櫻之旅，竟成為他們夫婦倆人生旅途的終點。
曾與黃永富夫婦同遊土耳其的同團遊客，稍早也在黃永富的臉書PO文悼念，透露昨天事發前，大家才在群組聊天，並相約10年後再次同遊土耳其，如今這些願望只能留在心中常存。
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